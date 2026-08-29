Veter in toča povzročila škodo tako v Italiji kot v Sloveniji

Neurja so v petek povzročila precej škode tako v severnem delu Italije kot ponekod v Sloveniji. V Venetu so zabeležili večjo točo, v Cremoni v Lombardiji je bil poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja, razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poškodovanih je bilo okoli 40 ljudi, večinoma zaradi toče ter padajočih strešnikov in delov fasad. Gasilci so morali med drugim rešiti dva človeka iz avtomobila, na katerega je padlo drevo. V Brescii je padala toča, velika kot teniška žogica, v Bellunu je veter odkril del strehe šole.

Če v Furlaniji - Julijski krajini je neurje povzročilo nekaj škode na Pordenonskem in Videmskem, kjer so bili gasilci na delu v Villi Vicentini, Lignanu, Červinjanu, Remanzaccu in Špetru, je nevihtna celica, ki se je v petek zvečer z zahoda hitro pomikala proti vzhodu v Sloveniji največ škode povzročila na območju Nove Gorice. Zaradi neurja je bilo odkritih nekaj streh in podrtih nekaj dreves. V Cerknem je veter odkril strehe petih objektov, v Tolminu pa dveh stanovanjskih objektov ter gospodarskega objekta. Gasilci so med drugim posredovali v Bohinju, Celju, Apačah, Kanalu, Mežici, Domžalah, Ljubljani, Kamniku, Mariboru in Pesnici. Na Agenciji RS za okolje so med 22.30 in 23. uro na merilni postaji Ratitovec izmerili sunek vetra 111 kilometrov na uro, na letališču Brnik pa 73 kilometrov na uro.