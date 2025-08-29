Imenovani še ravnatelji, ki bodo skrbeli za dve ravnateljstvi

Sredi julija smo poročali, kako je Deželni šolski urad za FJK potrdil oz. na novo imenoval ravnatelje, ki se jim bo v nedeljo izteklo triletno obdobje na čelu šol, ki so jih doslej vodili. Poleg potrjenih ravnateljev je bila edina sprememba v tem, da je bila za novo ravnateljico VŠ Vladimirja Bartola pri Sv. Ivanu v Trstu imenovana dotedanja ravnateljica Tehniškega zavoda Žige Zoisa Maja Lapornik, ki pa so jo po pritožbi spet dodelili zavodu Zois.

Včeraj pa je deželni šolski urad na še odkrita ravnateljska mesta imenoval nekatere ravnatelje, ki bodo tako skrbeli za dve šoli. Tako bo ravnatelj goriškega liceja Trubar-Gregorčič Peter Černic skrbel tudi za zavod Cankar-Zois-Vega, ravnatelj tržaškega zavoda Stefan Primož Strani za VŠ Nabrežina, ravnateljica VŠ Opčine Mara Petaros za VŠ Bartol, ravnateljica tržaškega Liceja Franceta Prešerna Loredana Guštin za VŠ Sv. Jakob, ravnateljica VŠ Pangerc Lučka Križmančič pa za VŠ Gorica. Nadomestno ravnateljico bodo do 26. septembra imeli tudi v dvojezični šoli v Špetru, kjer bo začasno odsotnega Davida Clodiga nadomeščala ravnateljica doberdobske šole Sonja Klanjšček.