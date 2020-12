Težavam, ki se zaradi ukrepov proti širjenju bolezni covid-19 pojavljajo pri prehajanju državne meje, se je v tem tednu pridružil še konflikt med italijansko aplikacijo Immuni in slovensko aplikacijo #OstaniZdrav.

Slovenski in italijanski državljani, ki bi na svoj pametni telefon radi naložili obe, tega ne morejo storiti. To povzroča težave zlasti čezmejnim delavcem, ki redno prehajajo mejo med Italijo in Slovenijo.