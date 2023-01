V FJK so danes ob skupnem številu 2949 PCR testiranj in hitrih antigenskih testov potrdili 391 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 5 bolnikov s covidom-19, po dva na Videmskem in Goriškem ter eden na Tržaškem.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 241 bolnikov s covidom-19, eden več kot včeraj, pet jih potrebuje intenzivno zdravljenje, eden manj.

Incidenca okužb je bila danes 260 na 100.000 prebivalcev, kar je 86 manj kot včeraj.