Incidenca okužb ustaljena

V FJK so danes ob skupnem številu 4072 PCR testiranj in hitrih antigenskih testov potrdili 699 novih okužb z novim koronavirusom. Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 219 bolnikov s covidom-19, dva več kot včeraj, štirje potrebujejo intenzivno zdravljenje, eden več.

Umrlo je 6 bolnikov s covidom-19, štirje na Videmskem in po eden na Goriškem in Pordenonskem. Od začetka pandemije je v FJK skupno umrlo 5593 bolnikov s covidom-19, in sicer 1413 na Tržaškem, 2610 na Videmskem, 1060 na Pordenonskem in 510 na Goriškem.

Incidenca okužb je bila danes nespremenjena oz. le rahlo nižja kot včeraj. Danes je bila 365 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je 5 manj kot včeraj.