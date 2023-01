Incidenca v rahlem porastu

V FJK so danes ob 498 PCR testiranjih potrdili 28 novih okužb z novim koronavirusom. Opravili so še 382 hitrih antigenskih testov, ob katerih so ugotovili 49 novih okužb. Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 226 bolnikov s covidom-19, devet jih potrebuje intenzivno zdravljenje.

Danes je umrl en bolnik s covidom-19, na Tržaškem.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 5861 bolnikov s covidom-19, in sicer 1471 na Tržaškem, 2724 na Videmskem, 1134 na Pordenonskem in 532 na Goriškem.

Incidenca okužb je bila danes 264 na 100.000 prebivalcev, kar je 41 več kot minuli torek. Dalj časa upadajoča krivulja je med prazniki obrnila smer.