Inštitut za slovensko kulturo deluje že 20 let

ISKra. Dvajset let kulture, ki povezuje: tako se glasi naslov dogodka, ki bo v nedeljo, 7. junija, potekal v prostorih Slovenskega kulturnega doma v Špetru (Ul. Alpe Adria 73) in na katerem bodo obeležili dvajsetletnico delovanja tamkajšnjega Inštituta za slovensko kulturo (ISK).

Inštitut je bil ustanovljen decembra 2006 kot skupno prizadevanje številnih slovenskih kulturnih organizacij, dejavnih na Videmskem, z željo po skupnem kulturnem središču. Kot piše v sporočilu, deluje na presečišču sodobne umetnosti, kulture in tradicije ter organizira kulturne dogodke, razstave, delavnice in jezikovne tečaje, s čimer spodbuja medgeneracijsko izmenjavo, dialog ter kritično soočanje s kompleksno zgodovino izbrisov in utišanja, ki jo je skupnost doživela.

Nedeljska prireditev bo predstavljala pregled prehojene poti ob zazrtju v prihodnost ne le inštituta samega, temveč tudi jezikovne in kulturne dediščine skupnosti, ki živijo na obmejnem območju od Kanalske doline do Rezije, od Terskih do Nadiških dolin ter doline Idrije.

Program se bo začel ob 16. uri v Beneški galeriji z dogodkom Vsi pesniki, vedno otroci, besedogradnja za prosta preoblikovanja, ki ga bo vodila Luisa Tomasetig iz Društva beneških umetnikov. Ob 18. uri pa bo stekel uradni del, ki ga je oblikovala Cecilia Blasutig in pri katerem bodo sodelovali Barski oktet, pesniški kolektiv Piuramaura in glasbeni trio Mersum. Sledilo bo odprtje »Bruninega kota«, prostora, posvečenega Bruni Dorbolò, prvi predsednici ISK in nekdanji špetrski županji.