Za gostinsko ponudbo skrbi Illyjeva prikolica

Prvi del delovanja nove gostinske ponudbe v režiji podjetja Illycaffè v Miramarskem parku je bil uspešen. Začasna prikolica srebrne barve, ki je običajno simbol ulične gostinske ponudbe, je včeraj začela obratovati v bližini grajskega trga ob koncu Drevoreda lecci. Ta je vrata odprla v času povečanega obiska, saj je bil park pred današnjim prazničnim dnem poln turistov in drugih obiskovalcev.

S prvim junijem je namreč tudi uradno steklo javno-zasebno partnerstvo, ki je bilo v preteklih mesecih predmet sodnega spora. Na koncu je podjetje Illycaffè v sporu zmagalo in končno prešlo v operativno fazo, ki predvideva poslovno sodelovanje z Miramarskim gradom.

V tem prehodnem obdobju bodo obiskovalcem gostinsko ponudbo zagotavljali preko začasnega kioska, v katerem je mogoče dobiti kavne napitke, osvežilne pijače ter izbor sladkih in slanih prigrizkov, med katerimi so tudi izdelki lokalnih dobaviteljev. Ta prikolica bo obratovala le nekaj tednov. Nato jo bosta nadomestili dve večji mobilni prodajni enoti z razširjeno ponudbo hrane in pijače. Ena bo stala na območju, kje je zdaj začasni kiosk, druga pa bo postavljena na trgu pred gradom, kjer bodo obiskovalcem na voljo tudi mizice in stoli.

Kavarna v parku Caffè Massimiliano bo do nadaljnjega zaprta zaradi prenove. V njej je bilo že včeraj videti delavce selitvenega servisa, ki so prostore praznili. Iz tržaškega kavnega podjetja Illycaffè so tudi sporočili, da bodo v tej prehodni fazi ob vhodu na parkirišče namestili prodajne avtomate za kavo, tople in hladne napitke ter sladke in slane prigrizke.