Iskalna akcija jadralnega padalca s tragičnim epilogom

Na pobočju Vršiča so od včerajšnjih večernih ur iskali jadralnega padalca. Novogoriški policisti so bili o njegovem izginotju obveščeni nekaj po 21. uri. Jadralni padalec je skupaj s prijateljem okoli 13. ure vzletel s Kobale. Ob večernem mraku je stekla iskalna akcija, ki se je nato zaključila s tragičnim epilogom. Pogrešanega so nekaj pred 3. uro zjutraj našli mrtvega na strmem in nedostopnem območju nad planino Predolina na pobočju Vršiča. Gre za 28-letnega Avstrijca. Kaže, da je padel ali trčil v strmo pobočje ter nato najmanj sto metrov zdrsnil po strmem pobočju, sporoča PU Nova Gorica. Našli so ga na višini 1326 metrov.

Truplo pokojnega jadralnega padalca so danes dopoldne s helikopterjem prepeljali v Tolmin. O nesreči je policija poleg pravosodnih organov obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov pri ministrstvu za infrastrukturo.