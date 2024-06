Potem ko so v nedeljo v Nadiži odkrili trupli Patrizie Cormos in Biance Doros, gasilci, potapljači in civilna zaščita nadaljujejo z iskanjem 25-letnega Cristiana Casiana Molnarja, ki ga je tako kot dekleti v petek odnesla deroča reka Nadiža.

Videmski tožilec Massimo Lia je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da so začeli s preiskavo za nenaklepni uboj proti neznancem. Za zdaj sicer ni elementov, ki bi kazali na to, a je preiskava še v začetni fazi.