Pogrešana pohodnika, ki so ju iskali danes popoldne v Reziji, so na srečo našli živa in zdrava. Iskalna akcija je stekla danes popoldne malo po 16. uri na območju gore Kila, kamor sta se odpravila. Okrog 17. ure so ju reševalci zagledali v Osojanah.

Pri iskalni akciji so sodelovali gorski reševalci in gasilci iz Tolmeča. Iz Benetk je priletel tudi gasilski helikopter.