Islamska država prevzela odgovornost za napad

Odgovornost za ponedeljkov teroristični napad na Dunaju, v katerem so bili ubiti štirje ljudje, ranjenih pa 22, je danes prevzela džihadistična skupina Islamska država.

»Vojak kalifata« je napad izvedel s strelnim orožjem in nožem ter v avstrijski prestolnici ubil ali ranil približno 30 ljudi, vključno s policisti, je danes sporočil IS na platformi Naschir News, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ponedeljkov napad na Dunaju je terjal štiri smrtne žrtve med civilisti, ranjenih je bilo 22 ljudi. Ubit je bil tudi napadalec, 20-letnik z avstrijskim in državljanstvom Severne Makedonije, ki je bil simpatizer skrajne skupine Islamska država. Avstrijska policija je v zvezi z napadom opravila 18 hišnih preiskav in prijela 14 ljudi, je danes sporočil avstrijski notranji minister Karl Nehammer. Švicarska policija pa je sporočila, da so v povezavi z napadom danes v bližini Züricha aretirali dva mlada moška.