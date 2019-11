Močna neurja so ponoči prizadela Istro in Dalmacijo. V Umagu so med drugim poročali tudi o vodnem vrtincu, ki je povzročil hudo razdejanje. Odkrival je strehe in podiral drevesa ter povzročal drugo škodo. Vse trajektne povezave od severnega Jadrana do Dubrovnika so zaradi močnega juga prekinjene. Otoki Cres, Lošinj in Rab so odrezani od sveta. Najmočnejši sunki juga so na območju Splita dosegli hitrost 105 km/h.