Istrski ipsilon pridobil 13 km

V hrvaški Istri so včeraj slovesno odprli 13 kilometrov avtoceste na odcepu Cerovlje-Lupoglav. Gre za nov odsek, ki bo nadomestil obstoječo hitro cesto med Cerovljem in predorom Učka. Ta del so za promet odprli štiri mesece prej, kot je bilo načrtovano. Preostalih nekaj kilometrov avtoceste do predora naj bi odprli do novembra.

Nov avtocestni odcep med Cerovljem in Lupoglavom, ob katerem so odprli tudi novo počivališče, je simbolično odprl hrvaški premier Andrej Plenković. Predsednik hrvaške vlade je povedal, da gre za del projekta, ki bo istrsko županijo vključil v hrvaško mrežo avtocest.

V izgradnjo polnega profila avtoceste od Pazina do Lupoglava, ki v dolžino meri približno 25 kilometrov, so doslej vložili 1,5 milijarde kun (200 milijonov evrov). Novembra lani so odprli 12 kilometrov avtoceste na odseku Rogovići-Cerovlje. Včeraj odprti odsek pa je eden najbolj zahtevnih, ker so morali zgraditi šest viaduktov v skupni dolžini več kot 1350 metrov. Preostalih približno šest kilometrov avtoceste med Lupoglavom in predorom Učka naj bi končali do novembra letos.

Decembra lani so začeli dela na 5,63 kilometra dolgi drugi cevi predora Učka, ki predstavlja drugi del projekta izgradnje avtoceste med hrvaško Istro in Matulji pri Opatiji. Po zaključku del, ki je predviden do sredine leta 2024, bosta tako tudi Reka in Pulj povezana z avtocesto. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na več kot milijardo evrov.

Bina-Istra, katere večinska lastnica je francoska družba Bouygues, skrbi za 141 kilometrov avtocest in hitrih cest v hrvaški Istri. Predsednik uprave koncesionarja Dario Silić je ob današnjem odprtju novinarjem povedal, da z novim odsekom pričakuje tudi manj prometnih nesreč na tem delu ceste, ki je bila ena najbolj nevarnih v Istri.

Na istrskih avtocestah, ki predstavljajo glavno prometno infrastrukturo na polotoku, v povprečju naštejejo več kot 10.000 vozil dnevno, v poletnih mesecih pa tudi več kot 15.000 vozil, je objavilo hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo.