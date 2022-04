Italija bo izgnala ruske diplomate

Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio je sporočil, da bo Italija izgnala 30 ruskih diplomatov »zaradi zagotavljanja nacionalne varnosti«.

Državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Ettore Sequi je danes po navodilu Di Maia poklical ruskega ambasadorja Sergeja Razova, ki mu je podal novico, da se je italijanska vlada odločila za izgon 30 ruskih diplomatov. »Ta odločitev, sprejeta v soglasju z drugimi evropskimi in atlantskimipartnerji, je bila nujna zaradi razlogov, povezanih z našo nacionalno varnostjo v okviru trenutnih kriznih razmer, ki so posledicaneupravičenega napada Ruske federacije na Ukrajino,« je še dejal Di Maio.

Ruske diplomate bodo izgnale tudi Danska in Švedska. Njihov izgon so že v ponedeljek najavile tudi Litva, Nemčija in Francija. Tako je bilo iz držav EU v zadnjih 48 urah izgnanih več kot 120 ruskih diplomatov, skupno pa je bilo po podatkih AFP od začetka ruske invazije iz različnih držav EU izgnanih 233 ruskih diplomatskih predstavnikov.