Italija na voliščih

Danes (med 7. in 23. uro) in jutri (med 7. in 15. uro) bodo po celi Italiji odprli volišča za 46.415.806 volilnih upravičencev na referendumskem glasovanju. Poleg tega bodo izbirali guvernerja v šestih deželah (Venetu, Liguriji, Toskani, Markah, Kampaniji, Apuliji), za nove člane deželnega sveta bodo glasovali tudi v Dolini Aosta. Lokalne volitve bodo potekale tudi v približno 1000 italijanskih občinah, od tega v 12 občinah v Furlaniji - Julijski krajini. Vse štejejo manj kot 15.000 prebivalcev, med temi je Čedad največja (11.378 prebivalcev), sledijo pa Caneva, Montereale Valcellina, Premariacco, Ovaro, Valvasone Arzene, Varmo, Travesio, Vileš, Claut, Andreis in Barcis.

Tokratni volilni dan spremlja tudi negotovost. Ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa bi lahko namreč vplivali na volilno udeležbo. Tudi zaradi tega bodo starejšim ljudem omogočali, da preskočijo vrsto, zato da se na volišču zadržijo čim manj časa. Poleg tega naj dodamo, da je 1820 državljanov Italije, ki prestajajo karanteno, zaprosilo za glasovanje na daljavo. Neznanke povzroča tudi odločitev številnih članov volilnih odborov (skrutinatorjev), ki so se zaradi strahu pred covidom-19 po celi Italiji odpovedali svoji »vlogi« na voliščih.

DOKUMENT, IZKAZNICA IN MASKA

Naj še enkrat spomnimo, da mora vsak volivec prinesti osebni dokument (osebno izkaznico ali vsak drugi dokument, ki ga izda javna uprava in ki je opremljen s fotografijo) ter volilno izkaznico, naj pa seveda ne pozabi niti na zaščitno masko ter na spoštovanje protivirusnih predpisov, kot sta razkuževanje rok in ohranjanje varnostne razdalje. Masko bodo volivci lahko sneli le za identifikacijo pred člani volilnih odborov.

Kdor je izgubil volilno izkaznico ali je na njej zapolnil vse prostore za žig volilnega odbora, lahko novo izkaznico ali duplikat dobi na sedežu domače občine. Volilni uradi občin bodo v času volitev odprti. V občinah, kjer živi slovenska manjšina, so na voljo dvojezične izkaznice. Na notranjem ministrstvu pojasnjujejo, da se bo jutri takoj po 15. uri najprej začelo štetje referendumskim glasovnic, sledile bodo glasovnice deželnih volitev, šele v torek od 9. ure dalje bodo prešteli glasovnice občinskih volitev.