Italija napovedala začasni nadzor na državnih mejah

Italija je sinoči ob 22. uri napovedala začasni nadzor na državnih mejah ob vrhu skupine G20, ki bo ta konec tedna potekal v Rimu. Trajal bo do ponedeljka, 1. novembra, ob 13. uri. Kontrole bodo potekale na vseh kopenskih, zračnih in pomorskih vstopnih točkah v Italijo, so sporočili z notranjega ministrstva. Ob tem so še pojasnili, da gre za ustaljeno prakso držav ob velikih mednarodnih dogodkih, kot je vrh skupine G20. Z začasno uvedbo nadzora je Rim predčasno seznanil tako Evropsko komisijo kot države članice schengenskega območja. Z mejnim nadzorom želijo v Rimu predvsem preprečiti prihod znanih izgrednikov in skrajnežev iz tujine.