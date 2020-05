Italija-Slovenija, končno premik?

Naš intervju s slovenskim notranjim ministrom Alešem Hojsom je v Sloveniji naletel na veliko zanimanje. Obširno so ga povzeli Slovenska tiskovna agencija, Dnevnik in Primorske novice, o njem so poročali številni spletni portali, na Radiu Koper-Capodistria v italijanskem jeziku je o njem poročal novinar Stefano Lusa, odličen poznavalec italijanske manjšine v Istri in na Reki ter italijansko-slovenskih odnosov. »Slovenci, ki dopustujejo na Hrvaškem in ki imajo tam počitniške hiše, so z odobravanjem sprejeli pogovore med Zagrebom in Ljubljano, manj zadovoljni pa so prebivalci ob meji med Italijo in Slovenijo, ki se soočajo z velikimi težavami,« je povedal Lusa. Tudi on upa in računa, da bo intervju z notranjim ministrom Hojsom pomenil začetek vsaj soočenja o prihodnosti italijansko-slovenske meje, ko bo glede koronavirusa najhujše mimo. V Sloveniji so odnosi z Italijo v obdobju pandemije ostali precej v senci, žal.

Da se morda nekaj premika v to smer priča jutrišnji (ponedeljek, 4.5) Hojsov obisk v Novi Gorici, kjer se bo predstavnik slovenske vlade srečal ne samo z lokalnimi predstavniki, temveč tudi z zastopniki Gorice in slovenske manjšine v Italiji.