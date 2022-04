Italijana nista le Tremul in Žiža

V parlamentu samostojne Slovenije so, poleg »uradnih« predstavnikov italijanske manjšine (zajamčeni mandat), sedeli tudi italijansko govoreči strankarski poslanci. V državi namreč v posebni seznam vpisani pripadniki italijanske in madžarske skupnosti lahko glasujejo za kandidate zajamčenega predstavništva in obenem za strankarske liste oziroma njihove kandidate.

Iz strankarskih list so bili tako v državni zbor med drugim izvoljeni Aurelio, Franco in Luka Juri, Tina Komel ter Mario Gasparini, vsi doma iz Istre in vsi pripadniki italijanske skupnosti. Tina Komel (Pozitivna Slovenija) je bila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Franco Juri (LDS in nato Zares) pa državni sekretar na zunanjem ministrstvu.

Za mesta v novem parlamentu, kot je za Radio Koper Capodistria poročal Stefano Lusa, se v nedeljo 24. aprila na strankarskih listah potegujejo Sabrina Simonovich, Romina Kralj in Alan Medveš.

Sabrina Simonovich v Piranu kandidira na listi izvenparlamentarne stranke Resni.ca, ki jo vodi Zoran Stevanović, znani nasprotnik covidnega potrdila. V Izoli se za poslanski mandat poteguje Romina Kralj, inženirka, ki poučuje na italijanskih višjih šolah. Tudi Alan Medveš kandidira v Izoli, čeprav je iz Kopra, kjer je občinski svetnik Levice. Po njegovem je Levica edina stranka v Sloveniji, ki se v tem trenutku dosledno zavzema za človekove pravice, svobodo izražanja in neodvisno sodstvo.