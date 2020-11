Italijani se lahko pritožijo dvojezično

Zagovornik načela enakosti je v Sloveniji samostojen državni organ, ustanovljen za spodbujanje enakopravne obravnave in zagotavljanje varstva pred diskriminacijo. Pravica do varstva pred diskriminacijo je zapisana v 14. členu slovenske ustave. Organ je bil ustanovljen 25. oktobra 2016, ko je Državni zbor na predlog predsednika republike za petletni mandat izvolil Miho Lobnika, univerzitetnega diplomiranega sociologa z večletnimi izkušnjami na področju spodbujanja enakopravnosti in preprečevanja diskriminacije, za prvega zagovornika načela enakosti. Zagovornik načela enakosti nudi informacije, svetovanje in zagovorništvo. Sprejema prijave diskriminacije in v uradnem postopku ugotavlja diskriminacijo. Raziskuje in spremlja stanje diskriminacije v Sloveniji, daje priporočila pristojnim in o varstvu pred diskriminacijo osvešča javnost.

Na uradni spletni strani zagovornika so sedaj dostopni tudi obrazci v slovenskem in italijanskem jeziku, poroča Radio Capodistria. Dvojezični obrazec je sad prizadevanj Italijanske obalne skupnosti (Can Costiera) in poslanca italijanske manjšine v slovenskem parlamentu Feliceja Žiže. Ustanove italijanske skupnosti pozivajo vse pripadnike manjšine, da se pri pritožbah poslužujejo dvojezičnega obrazca.