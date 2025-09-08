Italijanščina enakovredna slovenščini

V dvojezičnih istrskih občinah, ki so Koper, Piran, Izola in Ankaran, bo po novem na osebnih izkaznicah italijanščina enakopravna slovenščini. To določa nov pravilnik o izdajanju osebnih dokumentov, ki ga je notranji minister Boštjan Poklukar predstavil italijanskemu poslancu v slovenskem parlamentu Feliceju Zizi. Grafično spremenjene osebne izkaznice bodo na dvojezičnih območjih, kjer so obvezne, začeli izdajati z novim letom.

Enajsti člen slovenske ustave določa, da sta na dvojezičnem ozemlju italijanščina in madžarščina enakopravni slovenščini, kar doslej ni veljajo za osebne izkaznice. Pred tremi leti so namreč pričeli izdajati dokumente, v katerih so bile črke italijanskih besed manjše od slovenskih, italijanščina pa na tretjem mestu za slovenščino in angleščino.

Na notranjem ministrstvu so se izgovarjali, da tako zasnovane izkaznice odgovarjajo mednarodnim standardom, kar pa ni prepričalo italijanske manjšine. Obalna samoupravna skupnost - CAN Costiera, ki ji predseduje Alberto Scheriani, se je takrat pritožila na ustavno sodišče, ki o zadevi še ni izreklo, za drugačno grafično podobo dokumentov si je vseskozi prizadeval tudi poslanec Ziza.