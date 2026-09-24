»Italijanska vlada se mora izreči o Slovencih«

Demokratska stranka (DS) je v italijanski poslanski zbornici vložila popravek k volilnemu zakonu o izvolitvi poslanca slovenske narodnosti. Parlament se bo torej še tretjič (in zadnjič) ukvarjal s parlamentarno zastopanostjo slovenske manjšine, potem ko je v prvem branju (senat in poslanska zbornica) zavrnil tako predlog DS, kot predlog, ki ga je Južnotirolska ljudska stranka (SVP) vložila na pobudo Slovenske skupnosti.

Popravek DS nima nobene možnosti za sprejetje. Prvič, ker bo vlada volilni zakon najbrž vezala na zaupnico, s čimer bo izničila vse popravke opozicije, in drugič, ker bi se v primeru sprejetja »slovenskega popravka« moral zakon vrniti v senat. In to se seveda ne bo zgodilo.

Zakaj se je DS odločila za »misijo nemogoče« je Primorskemu dnevniku pojasnila senatorka Tatjana Rojc, ki je svoj popravek v poslanski zbornici spet zaupala somišljenikoma Gianniju Cuperlu in Debori Serracchiani. »Vladi in parlamentu smo hoteli dati politični signal, ker mislimo, da je vprašanje zastopanosti Slovencev v parlamentu resna stvar. Nesprejemljivo je namreč, da se vlada v obeh vejah parlamenta ni opredelila o tem vprašanju. Edini, ki so se javno izrekli proti so bili parlamentarci stranke Bratov Italije,« meni slovenska senatorka DS. Po njenem bi bilo zanimivo, da bi se v parlamentu oglasil tudi zunanji minister Antonio Tajani in to tudi spričo stališč, ki jih je zagovarjal na nedavnem novogoriškem srečanju s slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem.