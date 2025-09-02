Italijanske deželne volitve še brez vseh odgovorov

Še pred jesenskimi deželnimi volitvami, na katerih bodo v Markah in Dolini Aoste (28. in 29. septembra), Kalabriji (5. in 6. oktobra), Toskani (12. in 13. oktobra), poleg teh pa še v Kampaniji, Apuliji in Venetu (v teh treh termin volitev še ni znan, vsekakor pa bo to pred koncem novembra), glasovali za sestavo deželnih svetov in deželnih vlad, torej tudi njihovih predsednikov, čaka stranke čer kandidatur. Skoraj povsod se zanje dogovarjajo po logiki, ki odseva ravnovesja na državni ravni, zaradi česar pogosto razplet v eni deželi pogojuje tistega v drugi, zato so ravno v teh dneh na potezi liderji raznih strank.

V opoziciji je za Elly Schlein (Demokratska stranka), Giuseppeja Conteja (Gibanje petih zvezd) ter Angela Bonellija in Nicolo Fratoiannija (Zeleni-Levica) trenutno najbolj pereče vprašanje Apulije, kjer naj bi se za predsednika dežele potegoval evroposlanec, nekdanji župan Barija Antonio Decaro (DS). Tu preglavice povzroča Decarov dvojni veto: noče, da bi za apulijski deželni svet kandidirala tudi bivša guvernerja Michele Emiliano in Nichi Vendola.