Italijanski profesorji rušijo »zid molka« o taborišču na Rabu

Italijanski šolski programi in učbeniki še vedno zelo površno obravnavajo, če že ne prikrivajo, obdobje fašizma. V učbenikih tako malo ali nič beremo o fašističnem zatiranju drugih narodov, da ne govorimo o taboriščih, kot sta bila Rab in Gonars.

Ugledna strokovnjaka

Proti takšnemu »zidu molka« se že nekaj let borita zgodovinarja Andrea Giuseppini in Eric Gobetti, pobudnika vsakoletnega seminarja za šolnike na Rabu. Prvi raziskuje italijanska taborišča med drugo svetovno vojno in urejuje spletno stran campifascisti.it, Gobetti pa je napisal vrsto knjig o novejši italijanski zgodovini. Njegova knjiga No, kaj pa fojbe? (v italijanskem izvirniku Allora le foibe?) je prava uspešnica.

Giuseppiniju in Gobettiju je pri organizaciji seminarja priskočil na pomoč Inštitut za odporništvo in sodobno zgodovino iz Reggia Emilije, ki, kot vse tovrstne ustanove, sodi v mrežo inštitutov Ferruccio Parri. Seminar sodi v sklop projekta Viaggi della memoria (Potovanja spomina), ki spodbuja obiske mladih v nemška in italijanska taborišča.

Pomembna obletnica

V preteklih letih je seminar italijanskih šolnikov sovpadal s septembrsko proslavo obletnice osvoboditve rabskega taborišča, iz organizacijskih razlogov pa so pobudo tokrat izvedli v začetku oktobra. Na letošnji spominski svečanosti so, kot znano, odprli prenovljeni spominski park v Kamporju, katerega obnovo je financirala slovenska vlada.