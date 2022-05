Italijansko manjšino zanima Centralni urad za slovenski jezik

Potem ko je podobno storila z Univerzo v Trstu, je deželna vlada Furlanije - Julijske krajine na predlog odbornika Pierpaola Robertija, ki je pristojen tudi za odnose z manjšinskimi skupnostmi, sprejela tudi končni osnutek dogovora z Obalno samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti v Sloveniji, ki predvideva sodelovanje na institucionalnem in administrativnem področju s ciljem standardizacije in normiranja pravno-administrativne terminologije v slovenskem in italijanskem jeziku.

Tudi v tem primeru bo ključna vloga Centralnega urada za slovenski jezik pri Deželi FJK, za delo katerega je Obalna samoupravna skupnost pokazala zanimanje, saj so problematike v zvezi s prevajanjem administrativnih in pravnih besedil, s katerimi se morajo soočati tako javne uprave v FJK kot obalne občine v Sloveniji zelo podobne.

Dogovor predvideva medsebojno sodelovanje funkcionarjev Dežele FJK in Obalne samoupravne skupnosti, izmenjavo dobrih praks na področju prevajanja pravno-administrativnih besedil in izboljšanja odnosov med javno upravo in občani, delitev rezultatov (terminoloških podatkovnih baz, glosarjev, priročnikov, delovnih metodologij) in medsebojno sodelovanje osebja pri seminarjih in tečajih usposabljanja za prevajanje ter pri monografskih tečajih slovenščine za govorce tega jezika.

O načrtovanih pobudah bodo obveščali tako slovensko veleposlaništvo v Rimu kot italijansko veleposlaništvo v Ljubljani, možno bo tudi prirejati posvete in predavanja. Dogovor, ki ne bo bremenil deželnega proračuna, bo veljal štiri leta in ga bo mogoče obnavljati vsako leto.