Italijansko obarvana Sarajevo in Mostar

V Sarajevu in Mostarju so v soboto izrazili podporo in solidarnost Italiji v zahtevnem obdobju, ko se novi koronavirus širi po celi državi, s tem da so s svetlobo začasno prebarvali z italijanskimi barvami več objektov. Tako je bilo npr. mogoče opaziti italijansko trobojnico na fasadi sarajevske občine, zelen bel in rdeč je bil tudi znameniti most v Mostarju. Izbira teh objektov ni naključna, saj sta oba simbol preporoda, potem ko sta ju morala spet zgraditi po vojni. Sarajevska občina ima namreč sedež v Vijećnici, nekdanji knjižnici, ki so jo uničili leta 1992 med obdobjem vojne.