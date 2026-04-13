Iz Luke Koper drevi proti Avstriji izredni prevoz 87-metrskih elis za vetrnice

Iz Luke Koper bo danes predvidoma ob 22. uri proti Avstriji krenil izredni prevoz 87-metrskih elis oz. lopatic za vetrne elektrarne. Prevoz bo potekal na relaciji Luka Koper-Bertoki-Obrežje ter nato predvidoma prek Hrvaške in deloma tudi Madžarske, saj je nadaljevanje prevoza v sredo predvideno na odseku Pince-Murska Sobota-Šentilj.

Kot je objavil prometnoinformacijski center za državne ceste, je prihod izrednega prevoza v Bertoke predviden drevi ob 22.30, vključitev na avtocesto ob 22.45, prihod na Obrežje pa v torek ob 2.30. Izredni prevozi se bodo potem odvijali tudi v sredo, 15. aprila, še na odseku Pince-Murska Sobota-Šentilj.

»Promet za izrednimi prevozi bo potekal upočasnjeno. Voznike pozivamo k strpnosti in previdnosti,« je v zvezi z omenjenim izrednim prevozom zapisano na spletni strani prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

V koprskem pristanišču so 25. marca začeli pretovarjati ladjo, ki je iz Kitajske pripeljala sestavne dele za sedem vetrnih elektrarn, namenjenih v Avstrijo. Na obalo, namenjeno generalnim tovorom, so najprej razložili 21 elis dolžine 87 metrov, nato pa so ladjo premestili v drugi bazen, kjer je sledil pretovor preostalih komponent.

Ker so elise dolge skoraj 90 metrov, so morali zanje odpreti nov izhod iz pristanišča in urediti bertoški priključek proti avtocesti, poročanje Radia Koper povzema MMC RTV Slovenija.