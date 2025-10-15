Gasilci iz Spilimberga in iz kraja San Vito al Tagliamento so danes ob 9.45 skupaj z enoto za jedrske, biološke, kemijske in radiološke snovi NBCR posredovali v industrijski coni kraja San Vito al Tagliamento, v industrijskem obratu, ki proizvaja steklo. Iz metalurške peči se je razlilo staljeno steklo pri temperaturi 1200 °C. Varnostno osebje ga je začelo ohlajati, delo so nato nadaljevali gasilci, pri čemer so bili posebej pozorni, da ne bi vroča para poškodovala strehe. Posredovanje so uspešno zaključili okrog 13.30. V nesreči se ni nihče poškodoval.