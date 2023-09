Iz pošiljke se je širil nedvoumen vonj

Finančni policisti iz Pordenona so v zadnjih dneh zasegli 113 gramov hašiša, 2 grama kokaina in 0,5 grama ekstazija, pri čemer so tudi ovadili tri osebe, državljana Italije, Pakistana in Egipta. Imena drugih treh pa so javili na prefekturo zaradi posesti mamil za osebno uporabo.

Do prvega zasega je prišlo, potem ko so prejeli opozorilo dostavljalca o nedvoumnem vonju, ki se je širil iz pošiljke. Prejemnika so identificirali in zasegli dva zavoja hašiša po 20 gramov. Moški, sicer domačin, ga je nabavil v Kampaniji, kjer so bile, kot kaže, cene ugodnejše in so mu ga nato poslali v Pordenon.

V drugem primeru so finančni policisti opazili pakistanskega razpečevalca na delu ravno med izročitvijo hašiša italijanski uporabnici. Med preiskavo na njegovem domu, kjer sta bila prisotna še državljana Tunizije in Egipta, so našli še 87 gramov hašiša in manjše tehtnice. Ostala dva moška pa sta skrivala še 2 grama kokaina in denar.

V zadnjem primeru pa so v avtomobilu, ki ga je vozil brazilski državljan, zasegli 3,7 grama hašiša.