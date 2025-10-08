Iz Slovenije več denarja za slovenske manjšine

Slovenci v Italiji, Avstriji, Madžarski in Hrvaški in tisti, ki živijo po svetu, si lahko prihodnje leto od matične domovine obetajo več finančne podpore. To napoveduje državna sekretarka v Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, ki je v oddaji Sotočja Radia Slovenije govorila o financiranju Slovencev v zamejstvu in tudi o drugih vprašanjih, ki zadevajo odnose med matico in slovenskimi manjšinami.

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga vodi minister Matej Arčon, je v tekočem letu imel na voljo 13 milijonov evrov, od katerih je bil milijon evrov namenjen prireditvi Dobrodošli doma. Ker tega denarja niso v celoti porabili, so sredstva na novo porazdelili, tako da bo Urad v proračunskem letu 2026 imel na razpolago 12,8 milijona evrov. Slovencem v Italiji je bilo v tem letu dodeljenih 3.774.450 evrov rednega prispevka. V tem znesku niso všteta interventna sredstva.

Temu denarju je treba prišteti sredstva, ki jih manjšinam prispevajo druga ministrstva, tako da naj bi Slovenija v novem letu dodelila zamejcem 17,7 milijona evrov. Posebno pozornost bo namenjena gospodarskemu razvoju manjšin in čezmejnemu sodelovanju.