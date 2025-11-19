Iz slovenskega morja povlekli več kot dve toni odpadkov

V slovenskem morju pred Izolo in Koprom so v preteklih tednih izvedli več čistilnih akcij, ki so ključnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zavod YouSea jih je s profesionalnimi potapljači in prostovoljci izvedel drugo leto zapored. Skupaj so v osmih čistilnih akcijah iz morja odstranili več kot dve toni odpadkov, so navedli.

Pomen morskih travnikov

Čiščenja so izvedli ob koncu turistične sezone, ko morski travniki začnejo odmetavati liste in so zato odpadki vidnejši, so pojasnili. Med najpogostejšimi odpadki so bile steklenice, plastenke in pločevinke, med najnevarnejšimi pa akumulatorji, baterije in cigaretni ogorki. Odstranili so tudi številne tapisone, preproge, pnevmatike, cerade in brisače, ki so za morske travnike zelo škodljivi, saj prekrijejo večje površine in preprečujejo rast morskih trav.

Slednje predstavljajo temelj zdravja slovenskega morja, so pojasnili. Poleg podpore biotski raznovrstnosti so pomembne tudi zaradi ključnih ekoloških funkcij: proizvajajo kisik, vežejo ogljikov dioksid, čistijo morsko vodo, stabilizirajo morsko dno in pomagajo preprečevati segrevanje morja, so zapisali v sporočilu za javnost.