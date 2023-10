Iz soteske reševali pohodnico

Gorski reševalci iz kraja Valcellina so pozno sinoči v dolini reke Vajont reševali 55-letno pohodnico iz Potogruara, ki se je znašla v težavah v tamkajšnji soteski. Iz zavetišča Cornet se je spustila do zavetišča Ferron in po že dolgo let opuščeni stezi svojo pot nadaljevala po dolini reke Vajont ter v več krajih prečkala reko. Prezrla pa je zadnji izhod iz soteske. Ko je ugotovila, da je zgrešila pot, je bilo že prepozno, saj je bila močno utrujena in jo je zajel mrak. Poklicala je na pomoč na interventno telefonsko število 112, pri čemer je operaterjem uspela posredovati koordinate svojega položaja. Gorski reševalci so prispeli na območje in so jo dosegli s 120-metrskim spustom z vrvjo. Privezali so jo in jo pospremili na varno do gorske steze, od koder so skupaj dosegli glavno cesto. Posredovanje se je zaključilo okrog 22. ure.