Na obali sta kradla kopalcem

Previdnost pred tatovi in žeparji ni odveč. Pravilo velja tudi na barkovljanski obali, kamor se v vročih poletnih dneh zgrinjajo množice kopalcev. Tržaški lokalni policisti so 23. in 26. junija stopili na prste tatovoma, ki sta nič hudega slutečim kopalcem ukradla torbe oziroma nahrbtnike s telefoni, denarnicami in drugimi dragocenostmi.

23. junija se je kopalka obrnila po pomoč na pripadnike lokalne policije, ki so patruljirali obalo. Prijavila je početje moškega, ki je torbo druge kopalke ovil v brisačo in odnesel. Ukradeno blago so varnostni organi malo za tem našli med grmovjem. Naslednjega dne pa so lokalni policisti naleteli na moškega, ki je ustrezal opisu očividke. Legitimirali so ga in pri njem našli žepni nož. Očividka je lokalnim policistom potrdila, da je osumljenec stikal po nahrbtnikih kopalcev, zaradi česar so ga ovadili. Osumljen je kaznivih dejanj nošenja ostrih predmetov in kraje v oteževalnih okoliščinah.

26. junija pa so se na lokalne policiste obrnili mlajši kopalci, ki so opazili tatu stikati po torbah in nahrbtnikih. Kmalu so ga izsledili, ga ovadili zaradi kraje v oteževalnih okoliščinah, ukradeno blago pa vrnili lastniku. Lokalni policisti, ki bodo vse poletje poostreno nadzorovali barkovljansko riviero, kopalce in druge obiskovalce obale pozivajo, naj ne puščajo torb z dragocenimi predmeti brez nadzora.