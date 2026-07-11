Po junijskem klicu Kajzer in Tajani še osebno, tokrat v Rimu

Potem, ko sta se v začetku junija prvič pogovarjala po telefonu, sta se včeraj slovenski minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer in italijanski zunanji minister ter podpredsednik vlade Antonio Tajani še osebno srečala v Rimu. Dogovorila sta se za čimprejšnje dvostransko srečanje na meji v Novi Gorici in Gorici, so sporočili z ministrstva.

V pogovoru sta potrdila odlične sosedske odnose med državama ter razpravljala o širitvi Evropske unije, razmerah na Zahodnem Balkanu, podpori Ukrajini in drugih aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, je Kajzer poudaril, da so dobri sosedski odnosi eden ključnih temeljev stabilnosti, varnosti in razvoja obeh držav ter pomemben prispevek k povezani in močni Evropi.