SKGZ in SSO pisala ministru Kajzerju

Ob priložnosti prihodnjih srečanj z italijanskimi sogovorniki sta na slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja dopis naslovila predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Nives Cossutta (Slovenska kulturno-gospodarska zveza) in Walter Bandelj (Svet slovenskih organizacij), ki ob ugotavljanju dobrih odnosov med Slovenijo in Italijo menita, da je napočil primeren trenutek za dosego konkretnega napredka pri uresničevanju pravic slovenske narodne skupnosti v Italiji. Pri tem poudarjata, »da mora biti enakovredna zaščita italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in slovenske narodne skupnosti v Italiji eno od ključnih meril kakovosti dvostranskih odnosov«.

Med najpomembnejšimi vprašanji je ureditev politične zastopanosti Slovencev v italijanskem parlamentu, pri čemer ob razpravi o novi volilni zakonodaji manjšina tvega, da na prihodnjih volitvah ostane brez predstavnika. Zato naj Slovenija podpre prizadevanja za rešitev, ki bo slovenski manjšini zagotovila učinkovito politično zastopanost na državni, deželni in lokalni ravni. V dopisu se opozarja tudi na težave, ki jih povzroča podaljševanje italijanskega nadzora na slovensko-italijanski meji, pri čemer pozivata k čimprejšnji ponovni polni uveljavitvi schengenskega režima, obenem predlagata okrepitev sodelovanja pri odpravljanju administrativnih zakonodajnih ovir, ki še vedno otežujejo vsakdanje življenje čezmejnih delavcev, študentov in prebivalcev.

Na šolskem področju je treba prvenstveno urediti priznavanje diplom in poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v Sloveniji, ter skleniti nov meddržavni sporazum na tem področju. Ravno tako je treba čim prej sklicati tehnično omizje za reševanje odprtih vprašanj slovenskega šolskega sistema v Italiji, menijo pri SKGZ in SSO. Predsednika le-teh opozarjata še na nujnost čimprejšnjega imenovanja nove sestave Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine, ki ima ključno vlogo pri spremljanju izvajanja zaščitnega zakona, ter na potrebo po zagotavljanju ustreznih finančnih sredstev za delovanje in razvoj slovenske narodne skupnosti, piše v sporočilu.