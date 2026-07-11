Mineva 31 let od genocida v Srebrenici

V spominskem centru v Potočarih je danes potekala osrednja spominska slovesnost ob 31. obletnici genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov leta 1995 med vojno v BiH v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov. Ob tej priložnosti bodo na dženazi, slovesnem pokopu, v zemljo položili posmrtne ostanke desetih žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi.

Najmlajša žrtev, katere posmrtne ostanke bodo danes pokopali, je 20-letni fant, najstarejša pa 56-letni moški. Ob zavzetju te bošnjaške enklave so namreč srbske sile pobijale predvsem moške, ki so jih pred tem ločile od njihovih najbližjih. Da bi zakrile svoje zločine, so nato njihove posmrtne ostanke prekopavale v sekundarne in terciarne grobove po vsej državi, ki jih odkrivajo še sedaj. V spominskem centru je trenutno pokopanih 6772 žrtev genocida, 250 pa jih je na željo svojcev pokopanih drugod po državi. Več kot tisoč žrtev še vedno velja za pogrešane.

Osrednja spominska slovesnost in verski obred s pokopom v Potočarih blizu Srebrenice poteka na dan, ko so enote vojske Republike Srbske pod poveljstvom Ratka Mladića 11. julija 1995 zavzele Srebrenico, ki je bila takrat varovano območje pod nadzorom Združenih narodov, in začele množične poboje Bošnjakov. Do 19. julija so jih pobile najmanj 8372, večinoma moških in dečkov. Okoli 25.000 žensk, otrok in starejših pa so z avtobusi in tovornjaki prepeljali na območje pod nadzorom vojske BiH. Nizozemske modre čelade jih niso zaščitile, čeprav so se prebivalci tega mesta ob Drini na meji s Srbijo zatekli k njim po zaščito na območju nekdanje tovarne akumulatorjev v Potočarih.

Žrtev genocida v Srebrenici se danes v Evropski uniji spominjamo z evropskim dnevom spomina, po svetu pa z mednarodnim dnevom spomina. V Federaciji BiH je medtem danes dan žalosti, v drugi entiteti BiH Republiki Srbski, kjer leži Srebrenica, pa ne, saj oblasti v Banjaluki pokola v Srebrenici ne priznavajo za genocid. Tako ZN kot EU ob obletnici genocida opozarjajo na pomen ohranjanja zgodovinske osveščenosti in spomina na žrtve.