Izbrali novo kraljico terana

Naziv kraljice terana je časten naziv, ki ga Društvo vinogradnikov in vinarjev Krasa vsaki dve leti podeli izbrani predstavnici, ki s svojim znanjem, osebnostjo in predanostjo predstavlja teran PTP ter vinsko tradicijo Krasa tako doma kot v tujini.

V veliki dvorani Kosovelovega doma v Sežani je Društvo vinogradnikov in vinarjev Krasa v sklopu 53. Praznika terana in pršuta včeraj okronalo novo kraljico terana Ano Sodnik iz Sel na Krasu, poročajo Primorske novice. Naziv je letos prvič v zgodovini pripadel predstavnici občine Miren-Kostanjevica, s čimer je goriški del Krasa končno dobil svojo prvo vinsko ambasadorko.

»Prihajam iz Sel na Krasu, iz kraja, kjer zemlja govori svojo zgodbo in vsak kamen nosi del tradicije,« je povedala nova kraljica terana Ana Sodnik ob prevzemu naslova. »Skupaj z družino vodimo kmečki turizem in osmico, ki ni le naš poklic temveč tudi naš način življenja. Pri nas ljudje ne pridejo le na kozarec vina, pridejo po občutek domačnosti, po okuse, ki jih ustvarjamo z lastnimi rokami, in po zgodbo, ki jo pišemo skupaj z naravo. Prijavila sem se za naziv kraljice terana, ker verjamem, da ima naš Kras veliko povedati. Želim pokazati, kako močna in hkrati nežna je ta pokrajina, kako edinstveni so ljudje, ki živimo tukaj, in kako dragocena je vinska tradicija, ki se prenaša iz roda v rod.«

Odraščala je na turistični kmetiji Pri Krčarju, kjer z mamo Suzano, očetom Petrom in sestrama že veliko let skrbijo za goste z vseh koncev Slovenije in tujine, jih razvajajo z domačo kulinariko ter izvirnim kraškim gostoljubjem. Dvakrat letno prirejajo priljubljeno osmico, ki jo poznajo tudi čez mejo.