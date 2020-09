»Izdajalci tisti, ki so zbežali v Jugoslavijo«

Kantavtor Francesco De Gregori, čigar stric (imenoval se je kot on), partizan odreda Osoppo, je bil februarja 1945 ubit v pokolu pri Porčinju (Porzus), je svojemu sorodniku posvetil pesem v furlanščini Stelutis Alpinis. V intervjuju za knjižno prilogo dnevnika La Repubblica Robinson je De Gregori povedal, da je pisatelju in novinarju Giorgiu Bocci nekoč izročil dokumente, ki naj bi dokazovali, da se je stric v zahodni Benečiji boril za obrambo italijanske meje pred napadi slovenskih partizanov, ki so uživali podporo partizanskih edinic, ki so bile povezane s KPI. Zaradi tega je bil tudi ubit.

»Moj stric ni bil izdajalec, izdajalci so bili kvečjemu njegovi morilci, ki so bili za to obsojeni, nekateri od njih pa so se izognili zaporu in zbežali v Jugoslavijo,« je v intervjuju dejal De Gregori. Zmotila ga je Boccova oznaka, da je bil Francesco De Gregori februarja 1945 »napačen človek na napačnem mestu«, kar se nečaku ne zdi. Bocca naj bi vsekakor priznal, da ubiti De Gregori (partizansko ime Bolla) nikakor ni bil izdajalec, kot ga skušajo predstaviti nekateri.

Kantavtor, ki je na rimski univerzi študiral zgodovino, a ni diplomiral, v intervjuju priznava, da desnica in levica v Italiji zelo različno ocenjujeta zgodovinska dogajanja. Za razliko od kolege Francesca Guccinija, ki je zanikal, da bi kdaj glasoval za KPI, je De Gregori pojasnil, da je vedno volil za komunistično stranko.