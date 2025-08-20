Izdali certifikat za pridelavo Istrskega medu

Pretekli teden je bil izdan prvi certifikat za pridelavo Istrskega medu oziroma Istarskog meda z zaščiteno označbo porekla, ki sta ga skupaj zaščitili Slovenija in Hrvaška. Prejelo ga je Obalno čebelarsko društvo Koper. Istrski med je označen z znakom v obliki kapljice medu, so sporočili s kmetijskega ministrstva.

Prvi certifikat za pridelavo Istrskega medu/Istarskog meda je bil izdan minuli četrtek. Med lahko pod tem imenom pridelujejo čebelarji Obalnega čebelarskega društva Koper, ki so navedeni na certifikatu, so v sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kot so spomnili, je Evropska komisija junija lani Istrski med registrirala kot skupni proizvod Slovenije in Hrvaške. Prideluje se lahko samo na geografskem območju slovenske in hrvaške Istre.

V Sloveniji to zajema območje primorskih občin Koper, Izola, Piran in Ankaran, na Hrvaškem pa Istrski polotok s pripadajočimi otoki v Istrski županiji, območje občin Opatija, Lovran, Moščenička Draga in Matulji, otoka Cres in Lošinj s pripadajočimi manjšimi otoki Unije, Ilovik, Susak, Vele Srakane ter nizom manjših nenaseljenih otokov.

Poleg pridelave medu mora na opredeljen geografskem območju potekati tudi pakiranje Istrskega medu, saj se le tako lahko čim bolj zmanjša možnost ponarejanja Istrskega medu z mešanjem s podobnimi proizvodi. Istrski med je označen z znakom v obliki kapljice medu, so še zapisali na ministrstvu.