Izgubila nadzor nad avtomobilom in zapeljala v rečno strugo (foto in video)

Gasilci iz Pordenona so danes ob 9.30 posredovali v Budoi na Pordenonskem, kjer je na pokrajinski cesti št. 29 t.i. Pedemontana voznica izgubila nadzor nad avtomobilom in zapeljala v suho rečno strugo reke Artegna. Avtomobil se je prevrnil na streho. Voznica je bila ukleščena v razbitinah, zato so pri reševanju gasilci uporabili hidravlične škarje in hidravlični razpenjalnik. Uspeli so jo potegniti iz avtomobila, pri čemer so ji reševalci službe za nujno medicinsko pomoč nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo. Nato so jo naložili na nosila in jo prenesli do helikopterja, s katerim so jo prepeljali v bolnišnico.

Gasilci so z žerjavom iz reke potegnili avtomobil in ga postavili na cesto.

Med reševanjem je bila pokrajinska cesta zaprta. Na kraju so bili še karabinjerji in lokalni policisti.