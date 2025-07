Izkušena planinca sta se smrtno ponesrečila pod Skuto

Na ledeniku pod goro Skuta se je v minulem koncu tedna zgodila ena večjih tragedij v slovenskih gorah v zadnjih letih, saj so v nedeljo reševalci na višini okoli 2000 metrov našli mrtvega 40-letnega planinca in nato nad ledenikom v steni na majhni skalni polici še mrtvega 27-letnega planinca. Oba sta bila izkušena planinca, prve ugotovitve pa kažejo, da sta padla z velike višine na grebenskem prehodu med Koroško Rinko in Skuto.

Kot so včeraj sporočili s Policijske uprave (PU) Celje, gre za alpinistično smer II. do III. stopnje težavnosti, na kateri ni varoval. Pot kljub relativno nizki stopnji težavnosti ni kategorizirana in je zelo izpostavljena, teren pa je zelo krušljiv. Celjske policiste so sorodniki planincev v nedeljo obvestili, da ju pogrešajo. Policiji so povedali, da sta planinca v soboto odšla iz Matkovega kota v smeri Mrzle gore. Po prejemu obvestila je takoj stekla iskalna reševalna akcija, ki je potekala v izjemno težkih razmerah zaradi zahtevnega terena in močnih sunkov vetra. V popoldanskih urah so nato našli trupli alpinistov.