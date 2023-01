Izleti Primorskega dnevnika skoraj v celoti razprodani

Primorski dnevnik letos ponovno ponuja izlete v sodelovanju z turistično agencijo Aurora viaggi in Krutom. Vpisovanja za letošnje izlete so potekala decembra, te pa so skoraj v celoti razprodali.

Za izlet v Berlin se zato ni več mogoče prijaviti, medtem ko imajo zamudniki možnost, da zapolnijo še nekaj prostih mest, ki so na razpolago pri izletih v Kampanjo, Mehiko in za križarjenje, kjer so na voljo le še zunanje kabine na ladji za križarjenje. Vse informacije so na voljo na spletni strani agencije.