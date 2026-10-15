Ziza ostro proti vprašanju o narodni pripadnosti

»To bi bilo povsem nekoristno in tudi nedemokratično«. Tako poslanec italijanske narodnosti v slovenskem državnem zboru Felice Ziza ostro komentira predlog vodje poslanske skupine Slovenske demokratske stranke (SDS) Jelke Godec, da bi morali v Sloveniji v sklopu popisa prebivalstva spet uvesti vprašanji o narodnosti in veroizpovedi državljanov. Njen predlog je na družbenih omrežjih podprl tudi predsednik vlade Janez Janša.»Pristojni organi že na osnovi volilnih izidov poznajo številčnost italijanske in madžarske skupnosti, zato bi bil takšen popis zanju popolnoma nepotreben«, podčrtuje Ziza. Po njegovem so točno znani podatki tudi o številu pripadnikov drugih narodnosti, ki živijo v Sloveniji, predvsem tistih iz držav nekdanje Jugoslavije.»Spraševati po veroizpovedi in po narodni pripadnosti ter potem ugotavljati, vas je tisoč, njih deset tisoč, bi med ljudmi povzročilo veliko zadrego in težave,« dodaja poslanec, ki upa, da bo predlog SDS ostal mrtva črka na papirju. Zadnji podatki o narodni pripadnosti prebivalstva so bili v Sloveniji zbrani na podpisu prebivalstva leta 2002.