Izpahnil si je ramo, ponj je prišel helikopter

Gorski reševalci do danes popoldne reševali slovenskega planinca. Moški, letnik 1971, je poklical številko 112, potem ko je grdo padel med sestopom z grebena Forcella Las Busas proti kraju Forni di Sopra. Do nesreče je prišlo, ko je skušal skrajšati pot po melišču. Pri padcu si je izpahnil ramo, zaradi česar ni mogel sam nadaljevati sestopa.

Deželna služba za nujno medicinsko pomoč Sores je aktivirala postajo gorske reševalne službe v Forni di Sopra, finančno stražo, reševalno vozilo in reševalni helikopter. Ta je dosegel planinca na nadmorski višini približno 1900 metrov, kjer je na melišču čakal na pomoč. Reševalca so z vitlom spustili 30 metrov do ponesrečenca, nato pa so ga uspešno dvignili v helikopter. Po zdravniškem pregledu na pristajalni ploščadi v Forni di Sopra je planinec povedal, da se želi sam odpraviti v bolnišnico v Sloveniji.