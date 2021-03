Izredni popust na bencin v FJK le še do konca aprila

Izredni popust za nakup bencina v FJK bo trajal le še do konca aprila, je danes povedal Fabio Scoccimarro, ki je v deželni vladi FJK pristojen za energijo. Gre za osmi mesec, odkar je bil izredni popust uveden in zdaj je napočil čas, da se potegne črto ter poišče dokončne rešitve, meni Scoccimarro. V Trstu in Gorici so sicer cene goriva med najvišjimi v državi, je opozoril.

Prispevki za bencin bodo torej v t.i. prvi coni, v katero sodijo vse obmejne občine na Tržaškem, Goriškem in Videmskem, podobno kot v minulih sedmih mesecih, odkar so uvedli popust, za bencin znašali 29 centov na liter, za dizelsko gorivo pa 20 centov na liter.

Deželna uprava je zvišanje prispevkov sprejela, da bi omejila težave deželnih črpalkarjev zaradi posledic pandemije in da bi nudila pomoč proizvodnji ter družinam.