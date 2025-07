Izruli in zdrobili ploščo ob Matteottijevem spomeniku

Ni prvič, kar pa ne zmanjšuje pomena vandalskega dejanja: v Rimu so neznanci izruli in zatem še zdrobili spominsko ploščo, ki je stala ob spomeniku socialističnemu poslancu Giacomu Matteottiju. Na njej je bilo zapisano »mene lahko ubijete, a mojih mislih ne boste mogli«. Gre za citat iz slovitega Matteottijevega govora v poslanski zbornici leta 1924, v katerem je spregovoril o fašističnih zločinih in po katerem je bil brutalno umorjen, njegovo truplo pa so skvadristični morilci zakopali in je bilo najdeno šele avgusta istega leta. Fašistični diktator Benito Mussolini je kasneje priznal odgovornost za njegovo smrt.

Spomenik ob reki Tiberi, kjer je stala tudi izruta plošča, ki je v preteklosti že bila tarča nestrpnežev, je obiskalo več politikov, med temi tudi italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli. Vandalsko dejanje sta med drugimi obsodila rimski župan Roberto Gualtieri in zunanji minister Antonio Tajani.

Matteottijeva vnukinja Elena Matteotti je dejala, da je pričakovala dolžnostni odziv predsednice vlade Giorgie Meloni, ki pa ga ni bilo. Želja vnukinje, da bi premierka, ki izhaja iz vrst Bratov Italije, idejnih dedičev Mussolinijeve fašistične politike, spregovorila o njenem dedu, je ostala neuslišana že ob lanski stoletnici Matteottijevega umora.