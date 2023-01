Izsledili voznika, ki je v Izoli podrl pešca in pobegnil

Koprski policisti so izsledili voznika avtomobila, ki je 29. decembra zvečer v Izoli na Prešernovi ulici na prehodu za pešce trčil v 70-letnega domačina in s kraja odpeljal, ne da bi poškodovanemu nudil pomoč, poročajo Primorske novice. Gre za 23-letnika iz Izole, zoper katerega bodo napisali kazensko ovadbo.

Huje poškodovanega pešca so odpeljali v izolsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da je utrpel poškodbe nog in verjetne notranje poškodbe.

Policiste so o nesreči obvestili v četrtek ob 21. uri. Občan je najprej poklical na številko 112, od tam pa so obvestilo posredovali koprskemu operativno komunikacijskemu centru. Občan je s Prešernove ceste slišal močan pok in šel pogledat, kaj se je zgodilo. Na cesti je zagledal poškodovanega moškega in poklical na pomoč.

Na Prešernovo cesto je odhitelo več policijskih patrulj, pa tudi ekipa reševalcev z zdravnico. Policisti so ugotovili, da se je zgodila prometna nesreča, po kateri je povzročitelj pobegnil. Tedaj še neznani voznik je z avtom v moškega trčil na osvetljenem prehodu za pešce. Pešec je obležal na cestišču, voznik pa ni ustavil, da bi mu pomagal, temveč je z avtom brezvestno odpeljal naprej v smeri proti šoli oziroma krožišču.