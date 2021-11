Iztržek za premoženje družbe porabil zase, namesto da bi poplačal upnike

Kriminalisti koprske policije so zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem ovadili 34-letnega občana z Obale, (za to kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen do petih let), ki je opravljal gostinsko dejavnost v Osrednjeslovenski regiji. Za to kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen do petih let.

Kriminalistična preiskava se je pričela na osnovi naznanila stečajnega upravitelja, usmerjalo pa jo je pristojno državno tožilstvo, so sporočili koprski policisti. V preiskavi so kriminalisti ugotovili, da je osumljenec, namesto da bi poplačal upnike družbe, vse premoženje družbe v septembru 2019 prodal, kupnino pa porabil za lastne potrebe, kar je opravičil tako, da je v stečajni postopek družbe, ki se je začel v maju 2020, prijavil fiktivno obveznost družbe do njega samega, za dobrih 130.000 evrov. S tem je povzročil, da dejanski upniki družbe niso bili poplačani.