Jadralni padalec pristal na drevesu

Pod goro Monte Cuarnan pri Guminu so gorski reševalci popoldne priskočili na pomoč 40-letnemu finskemu jadralnemu padalcu, ki je med tekmovanjem v jadralnem padalstvu izgubil nadzor nad jadralnim padalom. Incident se je zgodil malo po vzletu, moški je bil prisiljen uporabiti zasilno padalo, s katerim pa je pristal v krošnji drevesa, štiri metre nad tlemi.

Na kraj nesreče je priletel helikopter gorske reševalne službe, do ponesrečenca so se z vitlom spustili trije gorski reševalci in moškega nepoškodovanega varno spustili na tla. Intervencija se je srečno končala okoli 17. ure.