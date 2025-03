Jadralni padalec pristal na macesnu

Gorski reševalci iz Rablja in reševalci finančne policije so posredovali na območju Višarij, kjer se je na višini 1700 metrov 40-letni jadralni padalec iz Beljaka zapletel v macesen in na njem obstal kakih dvajset metrov visoko. Na kraju so bili tudi policisti na smučiščih. Reševalna akcija je bila težavna. Eden od reševalcev, ki so ga zavarovali z vrvmi, se je s posebnimi drevesnimi derezami splezal skoraj do vrha drevesa. Jadralnega padalca je privezal na vrv, ki jo je pritrdil na drevo, nato ga je počasi spuščal. Oba sta splezala z drevesa nepoškodovana in se je reševalna akcija uspešno zaključila.